Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung

Germersheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es am Fachmarktzentrum in Germersheim zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter traten die Stützstange einer Schranke am Mitarbeiterparkplatz des Einkaufszentrums ab. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

