POL-PDLD: Wohnungseinbruch an Eingangstür gescheitert

Sankt Martin (ots)

Zwischen dem 19.05.2021 und dem 21.05.2021 kam es in Sankt Martin in der Von-Dalberg-Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen zu verschaffen, scheiterten jedoch an der massiven Wohnungseingangstür, weshalb sie nicht in das Wohnanwesen gelangen konnten. Die Polizeiinspektion Edenkoben nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter der Nummer: 06323/955-0 oder per E-Mail unter: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

