POL-PDLD: Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Edenkoben (ots)

Auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Luitpoldstraße in Edenkoben kam es am 22.05.2021 gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Eine 61-jährige Autofahrerin übersah den kreuzenden 14-jährigen Fußgänger und erfasste diesen mit Schrittgeschwindigkeit. Daraufhin stürzte der 14-Jährige und verletzte sich an seinem Bein. Ein Rettungswagen verbrachte ihn zwecks weiterer Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus. Gegen die 61-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

