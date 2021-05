Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW-Fahrer verstößt gegen Sozialvorschriften

A65/Edenkoben (ots)

Am 22.05.2021 gegen 11:40 Uhr wurde ein Sattelzug auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben, fahrend festgestellt und anschließend auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße West einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige LKW-Fahrer mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde nun gegen ihn eingeleitet.

