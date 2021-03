Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Frau mit E-Scooter stürzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 39-jährige in Vreden wohnhafte Frau am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte die E-Scooter-Fahrerin ohne Fremdeinwirkung auf dem Rad-/Gehweg der Kreisstraße 24 zwischen der Ringstraße und dem Grenzübergang Gaxel. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

