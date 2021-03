Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mit Drogen

Ohne Führerschein

Vreden (ots)

Für einen 30-Jährigen endete die Autofahrt am Dienstagabend in Vreden ungewollt. Ein Drogentest schlug bei einer Kontrolle auf Kokain an, als Polizeibeamte ihn auf der Norbertstraße kontrollierten. Einen Führerschein habe er nicht, gab der Autofahrer zudem an. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Nun folgt ein Strafverfahren.

