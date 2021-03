Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Autofahrer fährt auf und flüchtet

Zwei Kinder verletzt

Ahaus (ots)

Die Flucht ergriffen nach einem Verkehrsunfall hat ein zunächst unbekannter Autofahrer am Dienstagabend in Graes. Der Unbekannte war gegen 16.55 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 25 aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung "Baumwollstraße" unterwegs und fuhr in Höhe des Sportplatzes auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug einer 38-Jährigen auf. Die Ahauserin hatte ihren Wagen abgebremst, um auf den Parkplatz der Sportanlage abzubiegen. Zwei Kinder im Alter von sieben und achten Jahren, die im Wagen der Ahauserin saßen, verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Ermittlungen des Verkehrskommissariats Ahaus führten nun zu einem 24-jährigen Gronauer als Unfallverursacher. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der Gronauer nicht. Darin liegt mutmaßlich auch die Flucht begründet. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell