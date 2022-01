Polizei Hagen

POL-HA: Großes Metallstück in der Dunkelheit überfahren

Hagen-Garenfeld (ots)

Auf der Villigster Straße stieß eine 44-Jährige am Dienstag (18.01.2022) mit ihrem Toyota mit einem Schrankenelement zusammen, dass mitten auf der Fahrbahn lag. Die Frau aus Schwerte war gegen 06.30 Uhr unterwegs und hatte das etwa 100cm x 70cm große Metallstück in der Dunkelheit nicht gesehen. Zusammen mit einer anderen Verkehrsteilnehmerin räumte sie den Gegenstand von der Fahrbahn und verständigte die Polizei. Das Auto der 44-Jährigen war stark beschädigt - der linke Vorderreifen war kaputt und die Frontschürze löste sich teilweise von der Fahrzeugfront. Darüber hinaus waren diverse Lackkratzer erkennbar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

