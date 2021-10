Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werbebanner angezündet

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Kniebrech in Kaiserslautern ein Werbebanner abgefackelt. Das zehn Meter große Werbemittel einer Sparkasse war an einem Zaun angebracht. Unbekannte Täter entzündeten das Banner am Freitagmorgen. Der Brand griff auch auf die umliegende Vegetation über, konnte aber von den städtischen Wehrmännern schnell gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell