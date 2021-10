Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe machen Beute

Weilerbach und Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Weilerbacher Europastraße und in einem Discouter in der Kaiserslauterer Kurt-Schumacher-Straße zugelangt.

Die Diebe erbeuteten unter anderem Bargeld, Ausweisdokumente, Bank- beziehungsweise Kreditkarten. Mit der Bankkarte einer 85-Jährigen hoben sie nach dem Diebstahl 2.000 Euro an einem Geldautomaten ab. Nochmals die gleiche Summe hoben sie mit der Kreditkarte einer 72-Jähirgen ab. Von dem Taschendiebstahl hatten die beiden Betroffenen nichts bemerkt. Erst später war ihnen der Verlust ihres Geldbeutels aufgefallen. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist derzeit nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

