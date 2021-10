Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in leerstehendes Haus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe sind in der Heinrich-Koch-Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Tat wurde am Mittwoch entdeckt. Mit einem Stein warfen die Einbrecher eine Glastür ein. Erfolg hatten die Diebe keinen: Das Haus stand leer. Dem Anschein nach wurde nichts gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in den letzten Tagen und Wochen rund um das Anwesen Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell