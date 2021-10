Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger im Wald angefahren

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hat am Donnerstagabend einen Fußgänger auf einem Waldweg angefahren. Der Mann war mit seiner Forstmaschine im Wald bei Mehlingen unterwegs. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen Spaziergänger hinter ihm. Aufgrund der steilen Böschung konnte der Spaziergänger sich nicht von dem Weg entfernen. Er wurde durch die Maschine erfasst und an den Beinen überrollt. Sanitäter kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell