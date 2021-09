Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schauinsland, Paßhöhe: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Freiburg (ots)

L124, Schauinslandstraße

Am Freitag, 03.09.2021, gegen 12:15 h, kam es auf der L124, am Abzweig in Richtung Stohren (K4958), zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Die 87-jährige Fußgängerin überquerte die Schauinslandstraße in Richtung Stohren. Hierbei wurde sie von einem Pkw, welcher in Richtung Schauinsland fuhr, erfasst.

Durch den Unfall wurde die Fußgängerin lebensgefährlich verletzt, sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik verbracht. Die 81-jährige Pkw-Lenkerin wurde nicht verletzt, an ihrem Pkw entstand Sachschaden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen welche durch die Verkehrspolizei Freiburg geführt werden. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 zu melden.

FLZ/Fi

