Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Zwei Brände in der Nacht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Freiburg, Auwaldstraße und Haltestelle Moosweiher

In der Nacht von gestern auf heute, gegen 02.15 h, wurde der Brand eines Unterstandes im Bereich Auwaldstraße 102 gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, bei dem Brandobjekt handelte es sich um einen halboffenen, gemauerten Unterstand in welchem die Müllbehältnisse des Gebäudes abgestellt sind. Der entstandene Sachschaden liegt im niederen fünfstelligen Bereich.

Einige Zeit später, 03:50 h, wurde auf dem Parkplatz an der Haltestelle Moosweiher der Brand eines Pkw gemeldet, das Fahrzeug brannte komplett aus. Auch hier liegt der Schaden im niederen fünfstelligen Bereich.

Bei beiden Bränden besteht der Verdacht, dass sie absichtlich gelegt wurden. Zeugen welche in Landwasser in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761-882-4221 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell