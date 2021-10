Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Keller eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Königsberger Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Donnerstagvormittag stellte eine Zeugin den Einbruch fest. Die Diebe machten sich an mehreren Kellerabteilen zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde bei mehreren Kellertüren die Verankerungen gelöst wurden und die Täter sich somit Zutritt zu den Abteilen verschafften. Ob etwas geklaut wurde ist bis jetzt noch nicht klar. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

