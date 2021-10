Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchschutz im Blick

Bild-Infos

Download

Westpfalz (ots)

In mehreren Orten in der Westpfalz war die Polizei diese Woche unterwegs, um über Möglichkeiten des Einbruchschutzes zu informieren. Bei sogenannten Präventionsstreifen hielten die Beamten insbesondere Ausschau nach gekippten Fenstern, geöffnete Garagen und geöffnete Wohnungstüren, die es Einbrechern leichtmachen, in die jeweilige Wohnung einzusteigen. Dabei wurden eine Vielzahl von Gesprächen, vorwiegend mit Hauseigentümern bzw. Mietern geführt, auf die Gefahren hingewiesen und Infomaterial verteilt. Die Resonanz war durchweg positiv. Auf Wunsch geben Ihnen unsere Spezialisten der Zentralen Prävention gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen diese Sie zu Hause, prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen und geben Ihnen individuelle Tipps, um Ihr Zuhause noch sicherer zu machen. Wenden Sie sich hierfür an unser Beratungszentrum der Zentralen Prävention, Telefon: 0631 369-1444. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell