POL-PPWP: Diebe finden vieles interessant

Auf eine Geldbörse hatten es Diebe abgesehen, die sich in der Nacht zu Mittwoch "Am Harzhübel" an einem Auto zu schaffen gemacht haben. Die Halterin des Buick Excelle meldete der Polizei am späten Vormittag, dass ihr Pkw durchwühlt wurde und sie nun ihren Geldbeutel vermisse. Darin befanden sich neben mehreren Kreditkarten auch Ausweis- und Fahrzeugpapiere. Die Tatzeit lässt sich lediglich auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, eingrenzen. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht.

Im Laufe des Donnerstags verschafften sich unbekannte Täter auch gewaltsam Zugang zu einem Toyota, der in der Martin-Luther-Straße in einem Parkhaus stand. Die Halterin hatte den Wagen am Morgen gegen 8 Uhr abgestellt - als sie am Abend kurz vor halb 9 zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Die Beute der Täter: etwas Kleingeld - etwa drei Euro - das im Innenraum lag. Der angerichtete Schaden ist somit um ein Vielfaches höher als der erbeutete Betrag. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Auch in der Trippstadter Straße waren Diebe aktiv. In diesem Fall öffneten die Unbekannten auf noch ungeklärte Weise einen Ford Focus und stahlen aus dem Handschuhfach eine Mappe, in der sich unter anderem die Fahrzeugpapiere und der Versicherungsschein befanden. Die genaue Tatzeit ist unklar; festgestellt wurde der Diebstahl am Abend gegen 19.40 Uhr. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf mögliche Täter.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. |cri

