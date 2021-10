Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bedrohung löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Weil er drohte, sich eine Pistole zu besorgen und damit jemanden umzubringen, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 51-Jährige wurde am späten Vormittag bei der Rückkehr zu seiner Wohnung festgenommen und durchsucht; dabei stellten die Beamten ein nicht zulässiges Einhandmesser sicher, das der Mann in seiner Bauchtasche trug. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnräume wurden darüber hinaus noch ein Samurai-Schwert sowie Drogenutensilien gefunden und ebenfalls sichergestellt.

Auf den 51-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstößen gegen das Waffengesetz sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Dem Mann wurde eine sogenannte Gefährderansprache gehalten, bei der ihm die möglichen Konsequenzen seines Handelns erklärt wurden. Anschließend wurde er nach Rücksprache mit der Justiz wieder auf freien Fuß gesetzt. |cri

