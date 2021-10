Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Küchenutensilien aus dem Fenster geworfen

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau hat in der Nacht zu Donnerstag Gegenstände aus ihrer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße auf die Straße geworfen. Dabei beschädigte sie mindestens einen Pkw. Zeugen riefen die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die 57-jährige Frau mehrere Küchenutensilien, wie Töpfe, Gläser und Messer auf die Straße geworfen hatte. Die vermutlich psychisch angeschlagene Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten konnten aufgrund der Lichtverhältnisse nur einen beschädigten Pkw feststellen. Weitere geschädigte Fahrzeughalter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |elz

