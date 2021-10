Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Schlangen mit seinem SUV der Marke VW die Adolfstraße in Richtung Obere Straße. In einer leichten Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Im Anschluss flüchtete er mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Allerdings hatte er sich bei der Kollision den Kühler beschädigt, so dass die eingesetzten Polizeibeamten der Kühlwasserspur bis zum Abstellort des Fahrzeugs folgen konnten. Dort wurde auch der mutmaßliche Fahrer angetroffen, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt.

