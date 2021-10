Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Gegen Baum geprallt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 22.35 Uhr befuhr 45-jähriger, aus Hamburg stammender Mann mit seinem Porsche Boxster die Meierberger Straße. In Höhe der Einmündung "Am Knapp" kam er auf der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Schwerverletzt wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold eingeliefert. Da der Verdacht besteht, dass er vor Antritt der Fahrt alkoholische Getränke zu sich genommen haben könnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Der Porsche wurde völlig zerstört und abgeschleppt.

