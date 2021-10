Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Bei Diebstahl überrascht

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 20.10 Uhr kontrollierte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf seiner Kontrollfahrt das zwischen Lemgo und Dörentrup gelegene Kompostwerk. Dabei überraschte er mehrere Personen, die bei seinem Erscheinen sofort durch ein Loch im Zaun in den angrenzenden Wald flüchteten. Wie die Ermittlungen ergaben, hatten die Täter dieses Loch zuvor mittels eines Seitenschneiders in den Zaun geschnitten und sich so Zutritt zum Gelände verschafft. Dort begaben sie sich zu einem Container mit Elektronikschrott und hatten sich daraus bereits einiges an Diebesgut zurechtgelegt, als sie überrascht wurden und flüchteten. Eine umfangreiche polizeiliche Fahndung unter Einsatz eines Diensthundes im Bereich des Stadtwaldes Lemgo verlief negativ.

