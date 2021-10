Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Geschäftseinbrüche mit hohem Schaden

Kempen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in zwei Geschäfte in Kempen eingebrochen und dabei größere Beute gemacht. Die Ermittlungen dauern an - ein Zusammenhang kann aktuell weder bestätigt noch bestritten werden.

Fall 1: Zwischen 18.45 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am Donnerstag zerstörten Unbekannte zwei Scheiben einer Glasfassade am Industriering Ost. Dort ist ein Geschäft für Gartentechnik ansässig. Entwendet wurden rund 25 elektrische Gartengeräte, deren Gesamtwert fünfstellig ist.

Fall 2: Aus einer Tankstelle an der Dunantstraße sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20 und 7 Uhr Zigaretten und Bargeld gestohlen worden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Unbekannte haben hier mit einem Gully-Deckel die Scheibe im Kassenbereich zerstört. Auch die elektronische Kasse selbst zerstörten sie bei ihrem Eindringen. Aus der Kasse wurden einige zig Euro Bargeld entwendet, die gestohlenen Zigaretten haben einen Wert in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Die Polizei fragt nun für beide Taten: Hat jemand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Bereichen Industriering-Ost oder Dunantstraße/Straelener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sind Personen aufgefallen, die einen Gully-Deckel ausgehoben oder transportiert haben? Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (895)

