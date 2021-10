Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Unfall mit Vorfahrt-Missachtung

Viersen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ist die Polizei zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Vorster Straße/Clörather Straße/Clörather Weg gerufen worden.

Eine 45-jährige Deutsche aus Willich war mit ihrem Pkw auf dem Clörather Weg unterwegs und wollte nach links in die Vorster Straße in Richtung Gerberstraße einbiegen. Die Vorster Straße ist in diesem Bereich die Vorfahrtstraße. Dort war ein Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt unterwegs in Richtung Rahserstraße. Ihm hätte die Autofahrerin die Vorfahrt gewähren müssen.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Pkw noch, konnte aber weder bremsen noch ausweichen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Pkw vor die Fassade einer Lagerhalle eines Autohauses geschleudert.

Sowohl die Pkw-Fahrerin als auch der Lkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden könnte aber nach ersten Schätzungen bei 200.000 Euro liegen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Statik des Gebäudes beeinträchtigt sein könnte./hei (894)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell