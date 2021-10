Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfallflucht mit dem Fahrrad - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr ist eine 55-jährige Viersenerin, die mit ihrem Rad auf der Sittarder Straße unterwegs war, beim Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer leicht verletzt worden. Der Mann verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Da der Hergang des Unfalls noch nicht ganz klar ist, sucht die Polizei dringend Zeugen sowie den beteiligten Radfahrer. Wir weisen darauf hin, dass man, wenn man an einem Unfall beteiligt ist, immer seine Personalien hinterlassen muss - unabhängig davon, ob man den Unfall verursacht hat oder nicht.

Die Frau fuhr auf dem Radweg an der Sittarder Straße in Richtung Süchteln. Sie wollte auf Höhe der Hausnummer 19 nach rechts auf das Gelände einer Firma einbiegen. Der unbekannte Radfahrer kam ihr auf dem Radweg entgegen. Als sie auf das Gelände einbog, stießen die beiden Radfahrenden zusammen. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden.

Den Mann, der die Unfallstelle verließ, beschreibt sie als etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkle Haare. Er habe ihr noch zugerufen, er müsse einen Bus erreichen.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Radfahrers geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. /hei (893)

