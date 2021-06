Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugin von Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Dienstag (8. Juni) ist dank einer Zeugin eine Unfallflucht, die sich in der Westfälischen Straße in Olpe ereignete, geklärt worden. Eine Pkw-Fahrerin eines Seat Ibiza beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Renault Clio. Dies beobachtete die Zeugin und hinterließ an dem Clio einen Zettel mit dem Kennzeichen des Seat. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelte es sich bei der Zeugin um eine Mitarbeiterin einer in der Innenstadt ansässigen Bankfiliale. Da bei den Nachermittlungen die Zeugin dort jedoch nicht angetroffen werden konnte und weiter Ermittlungen keine Anhaltspunkte auf die Identität der Zeugin ergaben, bittet die Polizei diese, sich telefonisch an die zuständige Sachbearbeiterin im Verkehrskommissariat Polizeihauptkommissarin Janina Grahe (Tel. 02761-9269-4110) zu wenden.

