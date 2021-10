Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Wer hatte Grün? Unfallzeugen mögen sich melden.

Auf der Kreuzung Augustdorfer Straße/Hellweg/Oerlinghauser Straße ereignete sich Donnerstagabend ein Verkehrsunfall, für den die Polizei Zeugen sucht. Gegen 21:15 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Lage mit ihrem Renault den Hellweg. An der Kreuzung wollte sie geradeaus weiter in die Oerlinghauser Straße fahren. Zeitgleich beabsichtigte eine 41-jährige Frau aus Augustdorf mit ihrem Fiat von der Oerlinghauser Straße aus nach links auf die Augustdorfer Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich prallten die Fahrzeuge frontal zusammen. Ein 7-jähriges Mädchen, das mit in dem Renault saß, wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, beträgt knapp 10.000 Euro. Beide Frauen gaben an, sie wären bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

