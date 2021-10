Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor falschen Gewinnversprechen am Telefon.

Lippe (ots)

In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Lippe vermehrt betrügerische Anrufe angezeigt, in denen es um falsche Gewinnversprechen ging. Jüngst wurde eine Frau aus Lage Opfer der Masche. Die Betrüger teilten ihr am Telefon mit, dass sie bei einem Gewinnspiel einen Geldbetrag von 39 000 Euro gewonnen hätte. Um das Geld zu bekommen, müsste sie nun eine Steuer bezahlen. Die Täter forderten sie in mehreren Telefonaten auf, Google-Play-Geschenkkarten im Gesamtwert von 2400 Euro zu kaufen und die Nummern/Codes der Karten durchzugeben. Tatsächlich gab es nie ein Gewinnspiel und der Wert der Geschenkkarten ging an die Betrüger verloren.

Der Betrug mit Geschenkkarten ist nicht neu und wird in verschiedenen Varianten durchgeführt. In anderen Fällen behaupteten Anrufer zum Beispiel, dass das Geld für eine Transportversicherung des Gewinns zu zahlen sei. Auch der Enkeltrick wird manchmal mit Geschenkkarten variiert. Egal mit welcher Begründung Menschen Sie am Telefon überreden wollen, Geschenkkartencodes durchzugeben: Gehen Sie von einem Betrug aus und beenden Sie das Gespräch sofort! Seriöse Anbieter, Institutionen oder Behörden werden Sie niemals auffordern, Zahlungen über den Kauf von Geschenkkarten oder die Einlösung von Gutscheincodes zu leisten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell