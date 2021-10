Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Computer gestohlen.

Lippe (ots)

Einen Laptop und einen PC im Gesamtwert von etwa 750 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Falkmannstraße. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend gewaltsam Zugang zu der Dachgeschoßwohnung. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell