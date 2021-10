Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Mülleimer in Brand gesetzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend entdeckten zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kalletal zufällig im Ortsteil Brosen an der Hohenhauser Straße in Höhe der Brücke über die Westerkalle einen brennenden Müllbehälter. Sie löschten diesen unverzüglich und verständigten die Polizei. Bei der Inaugenscheinnahme wurde in den Resten des vollkommen zerstörten Mülleimers ein Einweggrill vorgefunden, durch dessen unsachgemäße Entsorgung der Brand entstanden sein dürfte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

