Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lemgo mit seinem BMW die Lagesche Straße von Detmold aus in Richtung Lage. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung "Ellernkrug" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision mit Leitpfosten und Verkehrszeichen wurde der Pkw im Frontbereich so stark beschädigt, dass im Inneren die Frontairbags auslösten. Trotzdem konnte der Fahrzeugführer die Fahrt bis auf den Parkplatz des nahen Gasthofes fortsetzen, wo er das Fahrzeug abstellte und die Unfallstelle verließ. Noch in unmittelbarer Nähe wurde er durch die Polizei angetroffen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass er vor Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

