Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Mit Pkw überschlagen

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Bielefeld zusammen mit einem 18-jährigen Bekannten aus Leopoldhöhe mit dem Opel Corsa des 20-jährigen die Alleestraße in Richtung Hansastraße. Ausgangs einer Linkskurve kamen sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten zunächst mit einen Kantstein. Dadurch verloren sie komplett die Gewalt über das Fahrzeug, welches im Anschluss gegen einen Baum prallte, in die Luft katapultiert wurde und sich mehrfach überschlug. Letztendlich blieb der Pkw an einer Straßenlaterne komplett zerstört auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten trotz erheblicher Verletzungen den Wagen selbstständig verlassen und wurden durch Rettungswagen unterschiedlichen Kliniken in Bielefeld zugeführt, wo sie stationär verblieben. Da beide Insassen unterschiedliche Angaben dazu machten, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hatte und bei beiden der Verdacht besteht, dass sie vor Antritt der Fahrt alkoholische Getränke genossen hatten, wurde bei beiden die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des 20-jährigen Fahrzeughalters wurde sichergestellt, der 18-jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde zum Zweck weiterer polizeilicher Untersuchungen sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall machen können oder denen der graue Opel Corsa mit Bielefelder Kennzeichen vor dem Unfall aufgefallen ist, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell