POL-FR: Ihringen - Holzhütte gerät in Brand

Ihringen - Am Mittwoch, 05.05.2021, gegen 10:45 Uhr, geriet eine Holzhütte zwischen Ihringen und Gündlingen in Brand. Der 62-jährige Hüttenbesitzer hatte neben der Hütte Holzreste verbrannt. Durch den Wind wurde Glut von der Feuerstelle zur Hütte geweht, wodurch sie in Brand geriet. Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten über die rutschigen Feldwege an den Brandort zu gelangen, konnte das Feuer aber letzlich löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Ihringen war mit 34 Einsatzkräften vor Ort, ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten am Bein.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

