Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung auf dem Willy-Brandt-Platz

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagnachmittag eine Auseinandersetzung am Rathaus beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war kurz vor 16 Uhr ein Auto vorgefahren. Zwei Personen stiegen aus dem Wagen. Sie gingen auf einen 28-Jährigen zu und sollen ihm ins Gesicht geschlagen haben. Dann fuhren die Verdächtigen in dem Fahrzeug wieder weg. Zu dem Wagen und seinen Insassen ist aktuell nichts bekannt. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Auto und dessen Insassen geben können oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell