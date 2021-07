Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 31-Jähriger begeht erst einen räuberischen Diebstahl und randaliert später in der Innenstadt

Zeugen geben der Polizei Hinweise

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 22 Uhr wurde ein 31-Jähriger in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße beim Ladendiebstahl erwischt. Als er durch das Personal darauf angesprochen wurde, lief er davon. Mehrere Beschäftigte nahmen daraufhin die Verfolgung auf und versuchten den 31-Jährigen festzuhalten. Dagegen wehrte er sich so stark, dass sich ein 26-Jähriger erhebliche Verletzungen zuzog. Danach flüchtete der 31-jährige Dieb in unbekannte Richtung. Durch die Polizei Biberach wurde im Stadtgebiet nach dem Dieb gesucht. Gegen 23.50 Uhr kam dann eine Meldung durch einen 35-Jährigen Zeugen, dass eine Person im Bereich der Saudengasse gegen dort geparkte Autos schlagen würde. Im Bereich der Museumsstraße hat der Mann dann auf einen Mercedes eingeschlagen und diesen beschädigt. In der Gerbergasse konnte der 31-Jährige letztlich durch mehrere Streifen festgenommen werden. Da er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und sehr aggressiv war, musste er die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Wie hoch der durch ihn angerichtete Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Die Biberacher Polizei ist noch mit den Ermittlungen beschäftigt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Nummer: 073514470 entgegengenommen.

