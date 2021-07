Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Unbekannter beschädigt Opel Corsa

Durch mutwillige Beschädigung entsteht hoher Sachschaden

Ulm (ots)

Am Donnerstag hatte eine 61-Jährige gegen 21.30 Uhr ihren Opel Corsa im Bereich der Biberacher Straße auf ihrem Privatgrundstück abgestellt. Als sie am Freitag gegen 21 Uhr wieder zu ihrem Auto kam musste sie feststellen, dass der Corsa auf der linken Seite mehrere Beschädigungen aufwies. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Polizei in Biberach ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Nummer: 073514470 entgegengenommen.

