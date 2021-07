Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Frankenthal (ots)

Am 21.07.2021, gegen 09.14 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Mann aus Beindersheim die L 520 zwischen Hessheim und Gerolsheim, hierbei wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer überholt, mit dem Außenspiegel gestreift und stürzte hiernach. Er wurde durch einen Rettungswagen zur Überprüfung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, möglicherweisen grauen VW Golf handeln. Am Fahrrad des Mannes entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell