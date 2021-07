Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Radfahrer stürzt nach Schreck

Limburgerhof (ots)

Am vergangenen Wochenende in der Nacht zum Sonntag, etwa gegen 03:00 Uhr früh, ist ein 26-jähriger Radfahrer in der Speyerer Straße von einem 26-jährigen und einem 24-jährigen Mann erschreckt worden, als diese hinter einer Treppe hervorsprangen. Durch den Schreck stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht am Knie, den Armen und im Gesicht, Außerdem ist sein Fahrrad, sein Handy, seine Uhr und seine Musikbox beschädigt worden. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

