Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Speyer (ots)

Beim Linksabbiegen von der Landwehrstraße in die Brunckstraße übersah am Dienstag um 19:36 Uhr ein 52-jähriger PKW-Fahrer ein aus Richtung Kurt-Schumacher-Straße kommendes Mofa. Als die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich kollidierten, kamen der 17-jährige Mofafahrer sowie sein ebenfalls 17 Jahre alter Sozius zu Fall und verletzten sich hierbei. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

