POL-PDLU: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Speyer (ots)

Zu einem sogenannten Taschendiebstahl kam es am Dienstag zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, vermutlich in der Speyerer Innenstadt. Als eine 38-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft am Postplatz bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrer Umhängetasche gestohlen wurde. Die Polizei warnt vor Taschendieben. - Die Täterinnen nun Täter nutzen gerne Gedränge für ihre kriminellen Handlungen, da dort flüchtige Berührungen oder ein kurzer Rempler nicht so schnell auffallen. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. - Verstauen Sie Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche direkt am Körper - Bei mitgeführten Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden.

