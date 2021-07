POL-PDLU: Frankenthal - Ladendiebstahl

Am 20.07.2021, gegen 13.45 Uhr, wird durch den Ladendetektiv eines Modehauses in der Speyerer Straße mitgeteilt, dass er eine Ladendiebin festgestellt hätte. Bei Eintreffen der Beamten gab die 15-jährige Frankenthalerin zu, 2 Ringe in dem Modehaus gestohlen zu haben. Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Gegenstände konnte weitere, bislang noch nicht zugeordnete gestohlene Gegenstände aufgefunden werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem bislang unbekannten Zeugen, welcher gegenüber dem Ladendetektiv angab, dass er das Mädchen kurz zuvor bei einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Wormser Straße gesehen habe. Gegen das Mädchen werden nun mehrere Strafnazeigen erstellt, sie wurde nach Abschluss der Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

