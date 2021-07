Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall zwischen Radfahrern

Limburgerhof (ots)

Am Montagmittag gegen 12:00 Uhr fuhren zwei Radfahrer, ein Ehepaar, hintereinander die Mainzer Straße entlang. Die Frau blieb mit ihrem Hinterreifen an der Bordsteinkante hängen und kam zu Fall. Der Mann kam durch den Sturz seiner Frau ebenfalls zu Fall. Verletzt hatte sich jedoch nur die Frau, die zur weiteren Abklärung vorsorglich auch in ein Krankenhaus gebracht worden ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell