Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kräuterschnaps geklaut

AltenaAltena (ots)

Ein Mann hat am Mittwochabend in einem Supermarkt an der Rahmedestraße zwei Flaschen Kräuterschnaps gestohlen. Eine Kassiererin sah, dass der Mann unter seiner Jacke Flaschen verbarg und sprach ihn an. Er flüchtete jedoch. Aufnahmen aus der Überwachungskamera zeigen, wie er den Kräuterschnaps aus dem Regal nimmt und einsteckt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Der Unbekannte dürfte zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er trug dunkle Hose und Jacke, graues T-Shirt, Mütze und Mund-Nase-Maske und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9199-0.

