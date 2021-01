Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrgast ohne Maske

Plettenberg/HerscheidPlettenberg/Herscheid (ots)

Ein Bus-Fahrgast machte am Mittwochnachmittag Ärger. Er war in Herscheid in den Linienbus eingestiegen und nahm seinen Mund-Nasen-Schutz ab. Der Fahrer forderte den alkoholisierten Fahrgast mehrfach vergeblich auf, seine Maske wieder aufzusetzen. Der Fahrer unterbrach daraufhin gegen 17 Uhr die Weiterfahrt an der Haltestelle "Weg nach Bremcke" in Plettenberg und holte die Polizei. Die schrieb eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung gegen den 34-jährigen Herscheider.

