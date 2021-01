Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weitere Sachbeschädigungen durch Einschüsse (FOTO)

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Im Zuge der Ermittlungen sind zwei weitere Sachbeschädigungen durch Einschüsse bekannt geworden. An einer Firma "Am Drostenstück" beschossen der oder die Täter zwei Fenster und ein Glaselement und richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an.

Am Kreishaus Lüdenscheid (Heedfelder Straße) stellten Mitarbeiter insgesamt 13 Fensterscheiben mit einer unterschiedlichen Anzahl an Einschusslöchern fest. Hier wird der Schaden bislang auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Ein Zusammenhang wird angenommen. Die Polizei sucht weiter Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

