Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Schüssen am Wehberg: Dringend Zeugen gesucht

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4803169

Neben den Einschüssen an der Regionalbahn, stellten Polizeibeamte auch gleich gelagerte Beschädigungen an einer Turnhalle am Wehberg fest.

Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung geführt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wem sind am gestrigen Tag, gegen 21 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Wehbergs aufgefallen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

