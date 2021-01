Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen und des Märkischen Kreises. Am heutigen Abend, gegen 21 Uhr, wurde auf der Bahnstrecke in Höhe der Wehberger Straße ein Zug von Unbekannten beschossen. Hierbei wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Fenster beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Bei der Tätersuche wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Mordkommission in Hagen hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

