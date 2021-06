Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Hund ausgesetzt - Polizei ermittelt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 13.06.2021, ist ein mutmaßlich ausgesetzter Hund auf dem Pendlerparkplatz am Inzlinger Kreuz gefunden worden. Ein Mann meldete sich deshalb bei der Polizei. Nach seinen Angaben sei das Chihuahua-Weibchen in einer türkisfarbenen Hundebox gewesen. Er nahm den Hund zunächst zu sich nach Hause, von der Polizei wurde er dann in die Obhut des Tierheimes übergeben. Bei einer Untersuchung kam heraus, dass die Hündin trächtig war und brachte zwei Welpen per Notkaiserschnitt zur Welt. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07621 176-0).

