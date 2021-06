Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Todtnau: Motorrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Todtnau: Motorrad-Fahrerin stürzt und kommt mit dem Helikopter in die Klinik

Freiburg (ots)

Todtnau: Motorrad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit seiner Yamaha befuhr am Sonntagmittag, 13.06.2021, gegen 15.30 Uhr, ein 25 Jahre alter Mann die L 151 von Präg kommend in Fahrtrichtung Todtmoos. In der letzten Rechtskurve vor dem Hochkopfhaus kam der junge Motorrad-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes-Fahrer zusammen. Der 25-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mit dem Helikopter in die Klinik geflogen werden. Der 54 Jahre alte Mercedes Fahrer und die 50-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden am Krad in Höhe von 20000 Euro, am Mercedes von 5000 Euro. Die Feuerwehr Todtmoos war mit drei Fahrzeugen und acht Mann mit vor Ort. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt.

Todtnau: Motorrad-Fahrerin stürzt und kommt mit dem Helikopter in die Klinik

Vom Feldberg kommend befuhr am Samstag, 12.06.2021, gegen 14.00 Uhr, eine 42 Jahre alte Frau mit ihrer BMW die B 317 talwärts in Fahrtrichtung Todtnau. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Krad, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Sie kam zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfungen zu. Mit dem Helikopter wurde sie in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. An ihrem Krad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, an der Schutzplanke 150 Euro.

md/ma

