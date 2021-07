Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall zwischen E-Bike und E-Scooter

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr kollidierten in der Waldstraße ein E-Bike und vermutlich ein E-Scooter miteinander. Der E-Bike-Fahrer gab an, er sei die Waldstraße entlanggefahren, als ihm vermutlich ein E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen und frontal mit ihm kollidiert sei. Beide Fahrer stürzten, der Nutzer des E-Scooter habe sich jedoch schnell wieder aufgerappelt und weggefahren. Der E-Bike-Fahrer zog sich eine Wunde am Arm zu, die genäht werden musste. Er beschrieb den Unfallverursacher als etwa 12 Jahre alt mit schwarzen, schulterlangen Haaren und etwa 140 cm groß. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

